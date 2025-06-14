В Харькове рецидивист в течение нескольких часов избивал и удерживал в неволе двух женщин

Мужчина в течение 3 часов удерживал в заложницах двух женщин и издевался над ними.

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В Харькове местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник через окно в квартиру, где находились две женщины, одна из которых была объектом его навязчивого внимания, сообщила областная прокуратура.

39-летний рецидивист закрыл окно, запер дверь ключом, заблокировав выход пострадавшим, после чего отрезал часть волос одной из женщин и жестоко избил обеими руками и ногами, причинив физические травмы и психологическое давление.

Плен длился более трех часов, пока спецподразделение КОРД не провело операцию "Гром" и около 19:40 не задержало нападающего, уволив женщин из опасности.

Суд поддержал ходатайство обвинения, избрав для подозреваемого заключение под стражей без возможности внесения залога, а по статье предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до пяти лет.

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