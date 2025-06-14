В Гоструда разъяснили, может ли предприятие принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.

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В Государственной службе по вопросам труда пояснили, что работодатель имеет право официально принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит производственную практику, при наличии вакантной должности.

Как отмечают в ведомстве, это соответствует Порядку проведения практики студентов высшего образования, утвержденному приказом Министерства образования Украины №93 от 8 апреля 1993 года. Документ определяет, что практика является обязательным элементом профессиональной подготовки будущих специалистов.

В то же время студент может быть зачислен на штатную должность, если выполняемые им обязанности соответствуют программе практики. При этом не менее 50% рабочего времени должно быть посвящено профессиональной подготовке согласно этой программе.

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