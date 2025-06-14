У Держпраці роз’яснили, чи може підприємство прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі та проходить практику

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

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У Державній службі з питань праці пояснили, що роботодавець має право офіційно прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі та проходить виробничу практику, за умови наявності вакантної посади.

Як зазначають у відомстві, це відповідає Порядку проведення практики студентів закладів вищої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року. Документ визначає, що практика є обов’язковим елементом професійної підготовки майбутніх фахівців.

Водночас, студент може бути зарахований на штатну посаду, якщо виконувані ним обов’язки відповідають програмі практики. При цьому не менш як 50% робочого часу має бути присвячено професійній підготовці згідно з цією програмою.

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