Зеленський: На Сумському напрямку триває вирівнювання позицій

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Сумщині українські сили вирівнюють позиції, а в Андріївці відновлено контроль.

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Українські сили оборони вирівнюють позицію на Сумському напрямку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, коментуючи ситуацію в області.

«Що важливо: там 53 тисячі росіян. Бої – вздовж кордону. Там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми», – зазначив глава держави.

Основні осередки боїв — у районах Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки та Костянтинівки Хотінської громади. За словами Зеленського, контроль над Андріївкою вже відновлено, а на інших напрямках тривають активні бої.

Президент окремо прокоментував ситуацію в межах «Курсько-Сумської операції»:

«Що стосується загалом Курсько-Сумської операції. Вони би просувалися сильніше на Сумському напрямку, оскільки обрали його пріоритетним разом з Покровським. Хочу нагадати: на Покровському також стоять наші війська на місці, там також змін немає».

Президент звернув увагу на інформаційну війну з боку РФ: «Як і в Сумах, що вони, мовляв, наближаються до Сум. Там це відповідає дійсності. Інформаційно їм важливо наближатися до Сум, зайти в Покровськ».

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