СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

42-річний чоловік збирав координати для наведення ракет по Запоріжжю.

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У Запоріжжі викрили і затримали агента ФСБ, який коригував ракетні удари. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що ворожим агентом виявився 42-річний місцевий житель. У поле зору спецслужби РФ він потрапив, коли публікував проросійські коментарі у Телеграм. А після вербування чоловік отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак по Запоріжжю.

"Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів. Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах", - повідомили у СБУ.

Також зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ. Окупанти відслідковували бронетехніку ЗСУ, що рухалася у напрямку південного фронту.

Чоловіка затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді.

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