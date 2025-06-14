СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Запорожью

42-летний мужчина собирал координаты для наведения ракет по Запорожью.

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В Запорожье разоблачили и задержали агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что вражеским агентом оказался 42-летний местный житель. В поле зрения спецслужбы РФ он попал, публикуя пророссийские комментарии в Телеграм. А после вербовки мужчина получил задание от куратора: собирать координаты для наведения воздушных атак по Запорожью.

"Врага особенно интересовали локации блокпостов и других мест скопления военных, а также расположение промышленных предприятий, особенно оборонных заводов. Чтобы навести российские авиаудары на потенциальные цели, агент снимал объекты на камеру и отмечал локации на гугл-картах", - сообщили в СБУ.

Также предатель установил рядом с одной из местных трасс скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. Оккупанты отслеживали бронетехнику ВСУ, двигавшуюся в направлении южного фронта.

Мужчину задержали по месту жительства. У него изъят телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене.

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