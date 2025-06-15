Владимир Зеленский опубликовал трогательные фотографии с обмена военнопленных — фото

Значительную часть освобожденных составляют офицеры.

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14 июня в рамках стамбульских договоренностей состоялся четвёртый за последнюю неделю обмен пленными. На Родину вернулись защитники Украины — военнослужащие Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, включая бойцов территориальной обороны, сил специальных операций, морской пехоты, десантно-штурмовых и механизированных войск.

Как указал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, среди освобожденных — украинцы, которые ранее считались пропавшими без вести. Они защищали страну на разных участках фронта, в том числе в Мариуполе. Многие попали в плен ещё в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Значительную часть освобожденных составляют офицеры.

Самому старшему из них — 63 года, самому младшему — 21 год.

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