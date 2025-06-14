Британия не отправит войска в Украину после войны без поддержки США, — Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что воздушное прикрытие со стороны США является важной составляющей.

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Великобритания не намерена направлять свои войска в Украину без надежных гарантий безопасности от Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Кир Стармер, отметив, что воздушная поддержка от США является решающим фактором.

"Я всегда говорил, что защита (прикрытие с воздуха, - ред.) со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер.

Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"Нет причин думать, что США и Британия не смогут действовать вместе, как они делали в течение многих лет своей истории", - отметил Стармер.

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