Британія не відправить війська до України після війни без підтримки США, — Стармер

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку США є важливою складовою.

Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

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Велика Британія не має наміру спрямовувати свої війська до України без надійних гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg прем’єр-міністр Кір Стармер, наголосивши, що повітряна підтримка від США є вирішальним фактором.

"Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря, - ред.) з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"Немає причин думати, що США та Британія не зможуть діяти разом, як вони робили протягом багатьох років своєї історії", - зазначив Стармер.

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