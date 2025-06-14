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Британія не відправить війська до України після війни без підтримки США, — Стармер

15:36, 14 червня 2025
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку США є важливою складовою.
Британія не відправить війська до України після війни без підтримки США, — Стармер
Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images
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Велика Британія не має наміру спрямовувати свої війська до України без надійних гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Про це заявив в інтерв’ю Bloomberg прем’єр-міністр Кір Стармер, наголосивши, що повітряна підтримка від США є вирішальним фактором.

"Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря, - ред.) з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"Немає причин думати, що США та Британія не зможуть діяти разом, як вони робили протягом багатьох років своєї історії", - зазначив Стармер. 

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США Україна Велика Британія Стармер

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