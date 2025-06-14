На Вінниччині чоловік ухилився від сплати понад 6 мільйонів гривень податків

Чоловік кілька років систематично занижував вартість продажу об'єктів нерухомості.

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На Вінниччині завершено досудове розслідування у справі щодо місцевого мешканця, якого обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж 2018–2024 років він систематично занижував вартість продажу об'єктів нерухомості, що дозволяло йому уникати повної сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму понад 6 мільйонів гривень.

Зазначається, що в межах кримінального провадження всі завдані державі збитки підозрюваним були компенсовані у повному обсязі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в

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