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Новий етап великого обміну: з полону повернули українських захисників, деякі були у неволі з 2022 року, фото

14:59, 14 червня 2025
Згідно домовленостей у Стамбулі, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ, серед звільнених є оборонці Маріуполя.
Новий етап великого обміну: з полону повернули українських захисників, деякі були у неволі з 2022 року, фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
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14 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ згідно домовленостей у Стамбулі. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це вже четвертий обмін за тиждень.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що переважна більшість звільнених оборонців - перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.

В рамках обміну повернули тих, хто воював на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

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