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В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих воїнів

14:44, 14 червня 2025
У межах домовленостей у Стамбулі повернули тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.
В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих воїнів
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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих громадян. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

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