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У Полтаві Tesla влетіла у парковку: п'ять людей в лікарні, 7 авто пошкоджено, відео

18:23, 14 червня 2025
У Полтаві Tesla вилетіла на парковку та пошкодила 7 авто: постраждали п’ятеро людей.
У Полтаві Tesla влетіла у парковку: п'ять людей в лікарні, 7 авто пошкоджено, відео
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У ніч на 14 червня в Полтаві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали п’ятеро осіб. ДТП сталася близько 03:30 на проспекті Маршала Вавілова. Про це повідомляє поліція Полтавщини.

За попередніми даними слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїжджої частини, врізався в автомобільну стоянку та пошкодив сім припаркованих авто.

У салоні Tesla перебували п’ятеро осіб. Троє з них зазнали серйозних травм і були госпіталізовані. Ще двом надали медичну допомогу без подальшої госпіталізації.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України

Поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

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поліція ДТП Полтава

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