Після завершення обмінів Україна і Росія обговорять наступний крок – Зеленський

Є домовленість: щойно обміни завершаться, сторони перейдуть до обговорення наступного кроку.

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Є домовленість: щойно обміни завершаться, сторони перейдуть до обговорення наступного кроку.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтримує контакт із представником російської сторони Володимиром Мединським і після завершення обмінів сторони обговорять наступний крок. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 13 червня.

«На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок», — повідомив Зеленський.

Президент припустив, що обміни може бути завершено 20 або 21 червня.

«Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть», — наголосив він.

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