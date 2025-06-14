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США наразі не готові погодитися на зниження цін на російську нафту – Bloomberg

16:52, 14 червня 2025
Вашингтон наразі не підтримує ініціативу ЄС і Великої Британії щодо зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, — повідомляє Bloomberg.
США наразі не готові погодитися на зниження цін на російську нафту – Bloomberg
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США не змінюють своєї позиції проти зниження цінової стелі на продаж російської нафти, повідомили особи, обізнані з ситуацією, зменшуючи європейські сподівання на те, що лідери, які зустрічаються на саміті G-7 в Канаді, домовляться про зниження. Про це пише Bloomberg.

Остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, і посадовці ще не втратили всіх надій, за словами осіб, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи приватні переговори. Але поки що немає жодних зрушень від позиції, яку США висловили на зустрічі міністрів фінансів G-7 раніше цього року, зазначили вони.

Європейський Союз і Великобританія прагнуть знизити стелю до 45 доларів за барель із нинішньої ставки в 60 доларів як спосіб тиску на Росії. Європейський Союз включив нижчу стелю до свого останнього пакету санкцій, спрямованого проти Москви через її вторгнення в Україну.

Ціни на нафту впали нижче стелі G-7, але різко зросли після через ситуацію на Близькому Сході. Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли більш ніж на 7%, досягнувши близько 73 доларів за барель, що стало найбільшим одноденним стрибком із березня 2022 року після атак.

ЄС і Великобританія могли б розглянути зниження стелі без участі США, сказало одне з джерел. Оскільки більшість російської нафти транспортується поблизу європейських вод, самостійні дії могли б мати певний ефект. Але угода за участю всіх країн G-7 була б ефективнішою.

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США ЄС війна Велика Британія нафта

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