Дональд Трамп задекларував мільйонні доходи за 2024 рік, значна частина — з криптовалюти

Президент США Дональд Трамп задекларував дохід у понад 100 мільйонів доларів, отриманий від операцій із криптовалютою, бізнесу в сфері нерухомості, а також продажу сувенірної продукції — зокрема, кросівок, годинників, парфумів та книг, включно з Бібліями.
Про це йдеться у фінансовій декларації, яку наводить агентство Reuters.
За підрахунками видання, загальний обсяг активів, задекларований Трампом, становить щонайменше 1,6 мільярда доларів
Деталі звіту наводить Reuters:
▪️ $320 млн — прибуток від криптомонети $TRUMP
▪️ $400+ млн — сім’я Трампа заробила на криптокомпанії World Liberty Financial, зокрема:
▪️ $217,7 млн — дохід від гольф-курортів у Флориді (Юпітер, Дорал, Вест-Палм-Біч) та клубу Мар-а-Лаго
▪️ $2,8 млн — з продажу годинників
▪️ $2,5 млн — з кросівок і парфумів
▪️ $1,3 млн — роялті від Біблії
▪️ $1,16 млн — прибуток від NFT-колекцій
▪️ $217 тис. — заробила Меланія Трамп на своїй NFT-лінії
Також до прибутків входять ліцензійні збори.
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