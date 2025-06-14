Дональд Трамп задекларував мільйонні доходи за 2024 рік, значна частина — з криптовалюти

Трамп задекларував понад $100 мільйонів доходу від криптовалюти, нерухомості та решти.

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Президент США Дональд Трамп задекларував дохід у понад 100 мільйонів доларів, отриманий від операцій із криптовалютою, бізнесу в сфері нерухомості, а також продажу сувенірної продукції — зокрема, кросівок, годинників, парфумів та книг, включно з Бібліями.

Про це йдеться у фінансовій декларації, яку наводить агентство Reuters.

За підрахунками видання, загальний обсяг активів, задекларований Трампом, становить щонайменше 1,6 мільярда доларів

Деталі звіту наводить Reuters:

▪️ $320 млн — прибуток від криптомонети $TRUMP

▪️ $400+ млн — сім’я Трампа заробила на криптокомпанії World Liberty Financial, зокрема:

$57,35 млн — на продажу токенів

володіння 15,75 млрд токенів управління

▪️ $217,7 млн — дохід від гольф-курортів у Флориді (Юпітер, Дорал, Вест-Палм-Біч) та клубу Мар-а-Лаго

▪️ $2,8 млн — з продажу годинників

▪️ $2,5 млн — з кросівок і парфумів

▪️ $1,3 млн — роялті від Біблії

▪️ $1,16 млн — прибуток від NFT-колекцій

▪️ $217 тис. — заробила Меланія Трамп на своїй NFT-лінії

Також до прибутків входять ліцензійні збори.

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