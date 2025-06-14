Зеленський: команди України та США працюють над організацією зустрічі з Трампом

Команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа працюють над організацією особистої зустрічі лідерів.

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Команди Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа опрацьовують можливість особистої зустрічі лідерів.

«Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися», — повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами 13 червня, відповідаючи на запитання щодо можливості підтвердження переговорів із Трампом.

Президент також зазначив, що найближчим часом планує контакти з американською стороною щодо обмеження цін на російську нафту (прайскепів) та посилення санкцій проти енергетичного сектору РФ.

Володимир Зеленський гадає, що це питання буде обговорюватися з Трампом.

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