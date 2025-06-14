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Зеленский: команды Украины и США работают над организацией встречи с Трампом

15:18, 14 июня 2025
Команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа работают над организацией личной встречи лидеров.
Зеленский: команды Украины и США работают над организацией встречи с Трампом
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Команды Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прорабатывают возможность личной встречи лидеров. 

«Обе команды работают, чтобы мы встретились», — сообщил Зеленский во время общения с журналистами 13 июня, отвечая на вопрос о возможности подтверждения переговоров с Трампом.

Президент также отметил, что в ближайшее время планирует контакты с американской стороной по вопросу ограничения цен на российскую нефть (прайскепов) и усиления санкций против энергетического сектора РФ.

Владимир Зеленский считает, что этот вопрос будет обсуждаться с Трампом.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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