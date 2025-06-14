Зеленский: команды Украины и США работают над организацией встречи с Трампом

Команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа работают над организацией личной встречи лидеров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Команды Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прорабатывают возможность личной встречи лидеров.

«Обе команды работают, чтобы мы встретились», — сообщил Зеленский во время общения с журналистами 13 июня, отвечая на вопрос о возможности подтверждения переговоров с Трампом.

Президент также отметил, что в ближайшее время планирует контакты с американской стороной по вопросу ограничения цен на российскую нефть (прайскепов) и усиления санкций против энергетического сектора РФ.

Владимир Зеленский считает, что этот вопрос будет обсуждаться с Трампом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.