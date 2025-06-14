Из-за обострения ситуации МИД призывает украинцев воздержаться от поездок на Ближний Восток

Из-за обострения ситуации с безопасностью МИД Украины не рекомендует поездки в Израиль, Иран, Ирак, Ливан, Сирию и Иорданию.

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Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока в связи с усложнением ситуации с безопасностью в регионе. Речь идет о Государстве Израиль, Исламской Республике Иран, Иорданском Хашимитском Королевстве, Республике Ирак, Ливанской Республике и Сирийской Арабской Республике.

До стабилизации обстановки МИД призывает граждан не планировать поездки в указанные страны. Тем, кто уже находится на территории этих государств, советуют проявлять повышенную бдительность, следить за сообщениями местных органов власти, строго соблюдать меры безопасности и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни или здоровью, украинцев просят немедленно обращаться в ближайшее заграничное дипломатическое учреждение Украины или звонить на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38 044 238 15 88, либо писать на электронную почту: [email protected].

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