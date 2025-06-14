ЕС отменил разрешительные процедуры для некоторой украинской агропродукции

Но это решение не компенсирует утраченные условия «экономического безвиза», срок действия которого завершился на прошлой неделе.

Источник фото: Getty Images

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Совет Европейского Союза принял решение о признании эквивалентности украинских сертификационных процедур в отношении семян свёклы, подсолнечника, рапса и сои. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Решение, которое вступит в силу через 20 дней после официальной публикации, позволит украинским производителям семян поставлять продукцию в страны ЕС без дополнительных разрешительных процедур.

«Подтверждено, что украинские сертификационные процедуры обеспечивают такие же гарантии по характеристикам семян и правилам экспертизы, идентификации и контроля, как и те, что применяются к семенам, произведённым в странах ЕС», — отметил Гетманцев. Он напомнил, что Украина подала соответствующие запросы в Еврокомиссию в 2022–2023 годах.

В то же время парламентарий признал, что это решение — лишь шаг в правильном направлении в рамках сложного аграрного диалога с ЕС.

Какие квоты доступны для Украины до конца 2025 года:

С учётом перехода на временный режим (по принципу 7/12 от годового объёма), Украина получит следующие беспошлинные квоты до конца года:

• Пшеница, мука и меслин — 583,3 тыс. тонн

• Кукуруза — 379,2 тыс. тонн

• Ячмень — 204,2 тыс. тонн

Для «чувствительных» товаров будут действовать ограничения:

• Мясо птицы — 52,5 тыс. тонн

• Говядина — 7,0 тыс. тонн (разделена на два периода)

• Яйца — 3,5 тыс. тонн

• Молоко и сливки — 5 833 тонны

• Сухое молоко — 2 917 тонн

• Сливочное масло — 1 750 тонн

Этот режим временный и уступает условиям, которые действовали в 2022–2024 годах. Однако он лучше, чем возврат к торговым условиям 2021 года.

Гетманцев подчёркивает: для согласования нового постоянного торгового режима с ЕС у Украины осталось не более двух месяцев — иначе уже в августе–сентябре квоты, рассчитанные по принципу 7/12, начнут исчерпываться, и беспошлинная торговля окажется под угрозой.

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