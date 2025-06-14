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ЄС скасував дозвільні процедури для деякої української агропродукції

14:41, 14 червня 2025
Але рішення не компенсує втрачених умов «економічного безвізу», який завершив дію минулого тижня.
ЄС скасував дозвільні процедури для деякої української агропродукції
Джерело фото: Getty Images
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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про визнання еквівалентності українських сертифікаційних процедур щодо насіння буряка, соняшника, ріпаку та сої. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Рішення, яке набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації, дозволить українським виробникам насіння без додаткових дозвільних процедур постачати продукцію до країн ЄС.

«Було підтверджено, що українські сертифікаційні процедури забезпечують такі ж гарантії щодо характеристик насіння та правил експертизи, ідентифікації та контролю, що застосовуються до насіння, виробленого в країнах ЄС», — зазначив Гетманцев. Він нагадав, що Україна подала відповідні запити до Єврокомісії у 2022–2023 роках.

Водночас парламентар визнав, що це Але воно є кроком у правильному напрямі в рамках непростого аграрного діалогу з ЄС.

Які квоти доступні для України до кінця 2025 року:

З урахуванням переходу на тимчасовий режим (за принципом 7/12 від річного обсягу), Україна отримає такі безмитні квоти до кінця року:

  • Пшениця, борошно та меслин – 583,3 тис. тонн
  • Кукурудза – 379,2 тис. тонн
  • Ячмінь – 204,2 тис. тонн

Для «чутливих» товарів діятимуть обмеження:

  • М'ясо птиці – 52,5 тис. тонн
  • Яловичина – 7,0 тис. тонн (розділена на два періоди)
  • Яйця – 3,5 тис. тонн
  • Молоко та вершки – 5 833 тонн
  • Сухе молоко – 2 917 тонн
  • Вершкове масло – 1 750 тонн

Цей режим тимчасовий і поступається умовам, які діяли у 2022–2024 роках. Однак він кращий, ніж повернення до режиму 2021 року. Гетманцев підкреслює: для узгодження нового постійного торговельного режиму з ЄС Україна має не більше двох місяців — інакше вже у серпні–вересні може розпочатися вичерпання квот, що поставить під загрозу безмитну торгівлю.

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ЄС Данило Гетманцев

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