В налоговой объяснили, должны ли нотариусы ежемесячно отчитываться о договорах купли-продажи, дарения и наследства

Поскольку нотариусы выполняют функции налогового агента в части предоставления информации об удостоверенных договорах, за нарушение порядка предоставления такой информации предусмотрена ответственность.

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Налоговая служба в Закарпатской области разъясняет, что нотариусы обязаны ежемесячно подавать в контролирующий орган информацию о удостоверенных договорах купли-продажи движимого и недвижимого имущества, дарения, а также свидетельства о праве на наследство.

В отчетах должна указываться стоимость каждого договора, сумма уплаченного налога, а также другие данные, предусмотренные налоговым расчетом. Отчетность подается в форме приложения 4ДФ, согласно приказу Минфина №4 от 13.01.2015. Позиция относительно необходимости подачи нотариусами информации по форме и в сроки, установленные для налогового расчета, согласована с Министерством финансов.

Вся поданная информация накапливается в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов. Она используется для:

проверки правильности начислений;

заполнения гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах, публичными служащими – для заполнения деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

подтверждения доходов для предприятий, учреждений и организаций.

Если нотариус не подаст информацию или допустит ошибки, то соответствующие сведения будут отсутствовать в ГРФЛ.

Поскольку нотариусы выполняют функции налогового агента в части подачи информации об удостоверенных договорах, за нарушение порядка подачи такой информации предусмотрена ответственность.

За неподачу или несвоевременную подачу сведений, а также за ошибки в отчетах предусмотрены штрафы:

1020 грн – за первое нарушение;

2040 грн – за повторное нарушение в течение года.

Нововведения предусмотрены изменениями, внесенными с 1 января 2025 года в Налоговый кодекс Украины Законом Украины от 10 октября 2024 года № 4015-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения».

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