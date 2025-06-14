На Закарпатье будут судить предпринимателя и инженера за присвоение 3,8 млн грн на ремонт аэродрома «Ужгород»

Руководителя частного предприятия и инженера будут судить за незаконное завладение 3,8 млн во время капитального ремонта дорожного покрытия в местах стоянки самолетов аэродрома «Ужгород».

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Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении директора частного предприятия и инженера технического надзора, обвиняемых в хищении более 3,8 миллиона гривен во время ремонта покрытия аэродрома "Ужгород".

Им инкриминируют присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем сговора группы лиц и служебный подлог документов.

Установлено, что в документацию внесли фиктивно завышенные данные об объемах выполненных работ и использованные для этого материалы, в частности асфальтобетонные смеси.

Таким образом, руководитель подрядного предприятия завладел более 3,8 млн грнна капитальном ремонте покрытия мест стоянки воздушных судов аэродрома в Ужгороде.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что инженер технического надзора, ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности, утвердил все акты выполненных строительных работ, не проверив фактическое их выполнение.

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