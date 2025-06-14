В МАГАТЭ заявили о нескольких атаках по ядерным объектам Ирана

Сейчас повышение уровня радиации вне объектов не зафиксировано.

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Как известно, Израиль заявил о расширении масштаба операции против иранской ядерной программы. В МАГАТЭ отметили, что ядерные объекты в Исфахане в Иране несколько раз подвергались атакам, сейчас повышения уровня радиации за пределами объектов не зафиксировано.

Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

«Железный купол» Израиля не выдержал массированный удар Ирана.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призвав восстать против правительства своей страны.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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