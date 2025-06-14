Израиль расширяет масштаб операции против иранской ядерной программы — что известно

ЦАХАЛ расширяет масштабы военной операции против ядерной программы Ирана.

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Израиль расширяет масштаб операции на территории Ирана, направленной против ядерной программы. Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных", - отметил Гендельман.

Он заверил, что еврейское государство "не позволит режиму, который открыто призывает к нашему (Израиля - прим. ТАСС) уничтожению, приблизиться к созданию оружия массового поражения".

Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

«Железный купол» Израиля не выдержал массированный удар Ирана.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призвав восстать против правительства своей страны.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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