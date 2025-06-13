Режим не знает, что на него обрушилось и что еще обрушится — премьер Израиля Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев восстать против правительства своей страны.

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Израильский премьер Беньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу, призвав «восстать, чтобы ваши голоса услышали».

Он обратился непосредственно к иранской общественности, заявив, что эта операция – не против иранцев, а против исламского режима, акцентируя, что «наша война – не с вами, а с режимом».

Премьер-министр Израиля заявил, что за последние 24 часа израильские военные ликвидировали высших военных командиров и ведущих ученых-ядерщиков, а также уничтожили "важнейший объект по обогащению урана исламского режима и значительную часть его арсенала баллистических ракет".

И это еще не все. Режим не знает, что обрушилось на него и что еще обрушится. Он никогда не был так слаб. Это ваш шанс стать и заявить о себе», — сказал Нетаниягу в обращении к жителям Ирана.

Как известно, 13 июня армия Ирана атаковала Израиль более чем 100 баллистическими ракетами.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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