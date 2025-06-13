Израиль готовил масштабную атаку на Иран в течение 8 месяцев — Axios

Израиль начал планировать операцию с октября 2024 года.

Фото: axios.com

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Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

По данным издания Axios, Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

Отмечается, что Израиль начал планировать операцию с октября 2024 года. Причиной для ударов по Ирану в Израиле называют разработку ядерного оружия Тегераном. Правительство Израиля рассматривает ядерное оружие Ирана как «экзистенциальную угрозу» для себя.

Также сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху информировал администрацию президента Дональда Трампа, что «не будет атаковать Иран». В свою очередь, Белый дом заявил, что атака Израиля на Иран будет «личным делом» Израиля.

Кроме того, Axios добавляет, что через несколько часов после начала операции против Ирана в правительстве Израиля сообщили, что атака была скоординирована с США.

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