Минэкономики устранило коррупционные риски в регулировании вопросов предоставления грантов бизнесу — НАПК

НАПК сообщило, что выявило положения, создававшие риски коррупционных злоупотреблений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что провело антикоррупционную экспертизу проекта постановления правительства, касающегося внесения изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июня 2022 года № 738 (далее — Постановление).

Эта Постановление регулирует отдельные вопросы предоставления грантов бизнесу, в частности утверждает Порядок предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса и Порядок предоставления грантов на создание или развитие собственного бизнеса участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам их семей. Речь идет о государственной программе финансовой поддержки предпринимателей, а документ определяет порядок предоставления микрогрантов и грантов для развития малого и среднего бизнеса, садоводства, тепличного хозяйства и т. п.

Изменения направлены на создание возможностей для физических лиц и субъектов хозяйствования за собственные средства и при наличии предварительного согласования с уполномоченными органами заменить утраченное, поврежденное или испорченное оборудование, приобретенное за счет государственной финансовой поддержки в форме микрогранта или гранта.

Однако в документе были выявлены положения, создававшие риски коррупционных злоупотреблений. В частности, речь идет о непрозрачном процессе согласования замены такого оборудования региональными центрами занятости и специальными комиссиями, задействованными в процедуре согласования. При этом не был четко определен порядок согласования и принятия таких решений.

В заключении антикоррупционной экспертизы Национальное агентство предоставило рекомендации, направленные на устранение возможностей для соответствующих коррупционных злоупотреблений.

«Разработчик документа — Министерство экономики Украины — учел рекомендации НАПК в полном объеме, исключив из проекта нормативно-правового акта положения, содержащие правовую неопределенность, тем самым устранив возможные коррупционные практики», - заявили в НАЗК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.