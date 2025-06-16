Очное образование – только при условии обязательных прививок: Кабмин отмечает, что в странах ЕС для родителей есть даже штрафы за отказ от вакцинации детей

Законопроект об обязательности вакцинации для посещения учебных заведений был разработан с участием международных специалистов в сфере защиты населения от инфекционных болезней.

Фото: adobestock

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Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 13367 о защите населения от инфекционных болезней, согласно которому лица, в частности, дети и учителя, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам.

Так, согласно законопроекту, «лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, не получившим обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также посещение учебных заведений не разрешается».

В случае отсутствия прививки, лицо может реализовать право на образование в заочной, дистанционной, сетевой, индивидуальной или других определенных законодательством формах.

Также предусмотрено, что если совершеннолетнее дееспособное лицо или законные представители несовершеннолетнего или недееспособного лица, которое должно вакцинироваться, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт по форме и в порядке, утвержденном Минздравом.

Сведения о прививках или об отказе от них вносятся в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Кроме того, законопроект предусматривает, что лица, болеющие инфекционными болезнями или являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, обязаны выполнять требования медицинских работников и актов законодательства для предотвращения распространения инфекционных болезней. Они должны выполнять требования медицинских работников относительно порядка и условий лечения.

Кабмину поручается в течение 6 месяцев разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно урегулирования вопросов, связанных с нарушением законодательства о защите населения от инфекционных болезней, с целью введения административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о защите населения от инфекционных болезней.

В ЕС есть даже штрафы для родителей: чем обусловлена необходимость принятия законопроекта

Как отмечает Кабмин, 6 сентября 2022 года Верховная Рада приняла евроинтеграционный Закон «О системе общественного здоровья», которым закреплена система профилактики инфекционных болезней, эпидемиологического надзора, готовности к реагированию и тому подобное.

В то же время, остается действующим принятый еще 25 лет назад Закон «О защите населения от инфекционных болезней» 1645-III. Учитывая это, Минздравом была создана рабочая группа, в которую вошли международные и национальные специалисты в сфере защиты населения от инфекционных болезней. По результатам их работы был разработан новый законопроект.

В законопроекте учтен международный опыт и практики, которые используются за рубежом, в том числе и ответственность родителей на законодательном уровне за отказ от проведения обязательных прививок детям, а также медицинских работников. Рутинные прививки обязательны в большинстве стран Европейского Союза.

Например: в Германии подтверждение о проведении прививки против кори предоставляется родителями данного ребенка в детский сад или в школу в виде справки, полученной от семейного врача. Родители, которые не вакцинируют своих детей и позволяют посещать детский сад или школу, совершают административное правонарушение и должны будут ожидать штраф до 2500 евро.

Также штраф могут наложить на руководство детских садов, которые принимают невакцинированных детей. Штраф также может быть наложен на непривитый персонал общественного учреждения, учреждений здравоохранения. Невакцинированных детей могут отчислить из детского сада. Невакцинированный персонал не имеет права работать в общественных или медицинских учреждениях.

Дети, которые не вакцинированы из-за убеждений родителей, обучаются дистанционно.

В Италии в законе о прививках указан перечень обязательных профилактических прививок как для граждан Италии, так и для иностранцев.

В целом, соблюдение обязательств по вакцинации становится обязательным условием для поступления в детские сады и дошкольные учреждения (для детей в возрасте от 0 до 6 лет), тогда как начиная с начальной школы и далее дети и молодежь могут посещать школу и сдавать экзамены, но, если обязательства не были соблюдены, местные органы здравоохранения активируют процесс возобновления вакцинации и могут наложить административные санкции на сумму от 100 до 500 евро.

Дети и молодые люди, которые уже были иммунизированы после естественного заболевания, а также дети, имеющие специфические клинические заболевания, являющиеся постоянным и/или временным противопоказанием к вакцинации, освобождаются от обязанности.

В Венгрии существует финансовая ответственность родителей за несоблюдение требований по вакцинации. Штраф, по состоянию на 2016 год, составляет до 500 000 форинтов (приблизительно 1800 долларов США).

В Болгарии, по состоянию на 2016 год, родителей могли оштрафовать максимум на 300 левов (приблизительно 170 долларов), если они не соблюдали требования по вакцинации.

В Австралии, согласно закону, при зачислении ребенка в начальную школу необходимо предоставить справку о прививках, даже если она свидетельствует о том, что ребенок не получал никаких прививок. Школа сохраняет копию справки о прививках, чтобы в случае вспышки заболевания невакцинированных детей можно было быстро выявить и исключить из школы, пока не пройдет риск заражения. Если в школу не будет предоставлена справка о прививках, ребенок может быть исключен из школы во время вспышки заболевания, поскольку его иммунизационный статус неизвестен.

Также Австралия стимулирует вакцинацию, предлагая финансовые поощрения для повышения уровня соответствия требованиям. Родители получают выплаты в размере 129 австралийских долларов за каждого ребенка, который соответствует требованиям иммунизации в возрасте от 18 до 24 месяцев, и снова, если ребенок соответствует требованиям в возрасте 4-5 лет.

Таким образом, необходимость принятия законопроекта обусловлена потребностью дальнейшего развития системы общественного здоровья, согласования законодательства Украины с мировыми и европейскими стандартами в сфере противодействия инфекционным заболеваниям.

Автор: Наталя Мамченко

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