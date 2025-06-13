США перебрасывают военные силы на Ближний Восток — AP News

Корабли, способные защищать от баллистических атак и крылатых ракет, уже находились в регионе и теперь меняют маршрут.

Фото: seaforces.org

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США направили эсминцы в восточную часть Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к ответу со стороны Ирана после авиаударов по иранским военным объектам, пишет AP News.

По словам двух анонимных американских чиновников, военные ресурсы США перебрасываются в ответ на удары Израиля по Ирану и возможную ответную атаку Тегерана.

Источники также сообщают, что ВМС США отдали приказ эсминцу USS Thomas Hudner направиться в восточную часть Средиземного моря, а второму эсминцу — начать выдвижение вперед, чтобы быть готовым к действию по требованию Белого дома.

Один из чиновников также сообщил, что Трамп проводит встречу с руководством Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

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