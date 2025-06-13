Иран сообщил об утечке радиации внутри ядерного комплекса в Натанзе

В Иране уточнили, что утечки за пределами объекта не зафиксировано.

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Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

Позже организация по атомной энергии Ирана заявила об утечке радиации внутри ядерного комплекса в Натанзе. Об этом информирует Clash Report со ссылкой на заявление агентства.

«Внутри ядерного объекта обнаружена утечка радиации, однако утечки за пределами объекта не зафиксировано», - заявили в агентстве.

В ведомстве также заверили, что причин для беспокойства нет.

По данным организации, необходимо провести радиационную очистку внутри объекта и после этого будет оценен причиненный ущерб.

Добавим, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что ядерный объект в Натанзе, ключевой центр обогащения урана в Иране, подвергся удару во время израильской воздушной операции в ночь на 13 июня 2025 года.

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