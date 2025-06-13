Іран повідомив про витік радіації всередині ядерного комплексу у Натанзі

В Ірані уточнили, що витоку за межі об'єкта не зафіксовано.

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Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

Згодом Організація з атомної енергії Ірану заявила про витік радіації всередині ядерного комплексу у Натанзі. Про це інформує Clash Report із посиланням на заяву агентства.

«Всередині ядерного об’єкта виявлено витік радіації, однак витоку за межами об’єкта не зафіксовано», — заявили в агентстві.

У відомстві також запевнили, що підстав для занепокоєння немає.

За даними організації, необхідно провести радіаційне очищення всередині об’єкта, після чого буде оцінено завдану шкоду.

Додамо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що ядерний об’єкт у Натанзі, ключовий центр збагачення урану в Ірані, зазнав удару під час ізраїльської повітряної операції в ніч на 13 червня 2025 року.

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