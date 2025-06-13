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В Гоструде ответили, можно ли официально трудоустроить студента на практике

23:48, 13 июня 2025
Имеет ли право предприятие при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.
В Гоструде ответили, можно ли официально трудоустроить студента на практике
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Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право предприятие, при наличии вакансии, принять на работу студента, обучающегося на дневной форме и проходящего практику.

Порядок проведения практики студентов высших учебных заведений Украины утверждён приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 №93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 за №35. Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При наличии вакантных мест студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на этих должностях соответствует требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени должно отводиться на общепрофессиональную подготовку согласно программе практики.

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Гоструда

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