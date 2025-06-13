На Прикарпатье задержали мужчину, который за $8 тысяч переправлял уклонистов через границу

На Прикарпатье правоохранители задержали мужчину, который за 8 тысяч долларов организовал незаконную переправку военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
32-летний житель Косовского района наладил канал незаконного перемещения военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Полицейские разоблачили злоумышленника и задержали его с поличным.
Следователи установили, что фигурант предложил военнообязанному жителю Ивано-Франковской области переправить его за границу вне установленных пунктов пропуска. За свои услуги организатор требовал 8 тысяч долларов, часть из которых получил при встрече.
За эти деньги фигурант обещал доставить мужчину к приграничной территории. Далее клиент должен был пешком пройти лесной маршрут в горной местности и пересечь границу.
Однако противоправные действия были раскрыты полицейскими. Во время движения автомобиля, которым организатор перевозил клиента к заранее оговоренному месту, злоумышленника задержали сотрудники полиции в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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