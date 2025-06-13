Раде рекомендуют принять изменения в закон о единовременной денежной помощи иждивенцам погибшего военнослужащего

Комитет нацбезопасности рекомендует принять изменения в закон о единовременной денежной помощи иждивенцам погибшего военного.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №13129, вносящий изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Речь идет о порядке назначения и выплаты единовременной денежной помощи иждивенцам погибших военных.

Как сообщила член комитета, народный депутат Ирина Фриз, документ уточняет положения статьи 16-1 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Предложенные изменения устанавливают, что к членам семей погибших (умерших) лиц принадлежат их иждивенцы, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" при погибшем (умершем) военнослужащем, военнообязанном или резервисте", - рассказала Фриз агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по словам депутата, Комитет учел замечания Владимира Зеленского к законопроекту №12066, касающемуся создания и функционирования Единого государственного реестра военнослужащих и усовершенствования военного учета. Соответственно, обновленный документ также рекомендован для принятия в целом.

Напомним, в мае парламент поддержал изменения по назначению и получению иждивенцами погибшего военного единовременного пособия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.