Софию Киевскую закрыли для посетителей — известна причина

Территорию Национального заповедника «София Киевская» закрыли для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.
Уточняется, что в течение 13 июня территория Национального заповедника «София Киевская» будет закрыта для посетителей «по техническим причинам».
«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в заявлении.
О каких-либо других деталях относительно закрытия святыни на данный момент не сообщается.
Напомним, 10 июня в результате взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден Софийский собор.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.