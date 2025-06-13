Софию Киевскую закрыли для посетителей — известна причина

Территория Национального заповедника «София Киевская» закрыта для посетителей по техническим причинам.

Фото: 7chudes.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Территорию Национального заповедника «София Киевская» закрыли для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Уточняется, что в течение 13 июня территория Национального заповедника «София Киевская» будет закрыта для посетителей «по техническим причинам».

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в заявлении.

О каких-либо других деталях относительно закрытия святыни на данный момент не сообщается.

Напомним, 10 июня в результате взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден Софийский собор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.