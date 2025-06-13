Софію Київську закрили для відвідувачів — відома причина

Територія Національного заповідника «Софія Київська» закрита для відвідувачів з технічних причин.

Фото: 7chudes.in.ua

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Територію Національного заповідника «Софія Київська» закрили для відвідувачів. Про це повідомили у прес-службі заповідника.

Зазначається, що впродовж 13 червня територія Національного заповідника «Софія Київська» закрита для відвідувачів «з технічних причин».

«Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння», - йдеться у заяві.

Про будь-які інші деталі щодо закриття святині наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 10 червня внаслідок вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено Софійський собор.

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