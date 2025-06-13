Софію Київську закрили для відвідувачів — відома причина

Територію Національного заповідника «Софія Київська» закрили для відвідувачів. Про це повідомили у прес-службі заповідника.
Зазначається, що впродовж 13 червня територія Національного заповідника «Софія Київська» закрита для відвідувачів «з технічних причин».
«Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння», - йдеться у заяві.
Про будь-які інші деталі щодо закриття святині наразі не повідомляється.
Нагадаємо, 10 червня внаслідок вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено Софійський собор.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.