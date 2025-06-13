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Стало відомо, чи повинні ветерани війни сплачувати туристичний збір

23:12, 13 червня 2025
Платниками туристичного збору не можуть бути особи, які є ветеранами війни.
Стало відомо, чи повинні ветерани війни сплачувати туристичний збір
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Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, чи звільняються ветерани війни від сплати туристичного збору.

Підпунктом «г» п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями визначено, що платниками туристичного збору не можуть бути особи які є ветеранами війни.

Правовий статус ветеранів війни визначений Законом України від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами та доповненнями.

Відповідно до розд. ІІІ Закону № 3551 ветеранам війни надаються пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до ПКУ.

Згідно з ст. 4 Закону № 3551 ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

Статтею 18 Закону № 3551 передбачено, що ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки. Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Відповідно до ст. 18 Закону № 3551 постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» із змінами та доповненнями затверджені:

  • Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни;
  • опис нагрудних знаків ветеранів війни (додаток № 1 до Постанови № 302);
  • зразки посвідчень та нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни (додатки № 2 і 3 до Постанови № 302);
  • бланк-вкладка до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II - III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше (додаток № 5 до Постанови № 302).

Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону № 3551, на основі котрого надаються відповідні пільги і компенсації (п. 2 Положення).

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