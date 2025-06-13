Стало известно, должны ли ветераны войны уплачивать туристический сбор

Плательщиками туристического сбора не могут быть лица, являющиеся ветеранами войны.

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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, освобождаются ли ветераны войны от уплаты туристического сбора.

Подпунктом «г» п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями определено, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица, являющиеся ветеранами войны.

Правовой статус ветеранов войны определен Законом Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями.

Согласно разделу III Закона № 3551 ветеранам войны предоставляются льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Согласно ст. 4 Закона № 3551 ветеранами войны являются лица, принимавшие участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. К ветеранам войны относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны.

Статья 18 Закона № 3551 предусматривает, что ветеранам войны вручаются удостоверения и нагрудные знаки. Порядок изготовления и выдачи удостоверений и знаков устанавливается Кабинетом Министров Украины и международными договорами, участником которых является Украина.

В соответствии со ст. 18 Закона № 3551 постановлением Кабинета Министров Украины от 12 мая 1994 года № 302 «О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны» с изменениями и дополнениями утверждены:

Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранам войны;

описание нагрудных знаков ветеранов войны (приложение № 1 к Постановлению № 302);

образцы удостоверений и нагрудных знаков, выдаваемых ветеранам войны (приложения № 2 и 3 к Постановлению № 302);

бланк-вкладыш к удостоверению участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны II–III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более (приложение № 5 к Постановлению № 302).

Удостоверение является документом, подтверждающим статус ветеранов войны и других лиц, на которых распространяется действие Закона № 3551, на основании которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации (п. 2 Положения).

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