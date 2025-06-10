Вибухова хвиля пошкодила святиню XI століття Софійський собор

Собор, що бачив князів, зазнав руйнувань через російську атаку.

Фото: Mykola Tochytskyi

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У ніч на вівторок, 10 червня, внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами Києва зазнав пошкоджень Софійський собор — пам’ятка національного значення XI століття. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карнизу на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України», — написав Точицький.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Київ пережив один із найбільших ударів. Сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок масованого обстрілу. Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Також для ліквідації наслідків атаки залучили гелікоптер.

Фото: Mykola Tochytskyi

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