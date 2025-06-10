Дональд Трамп назвав Ґрету Тунберг «дивною» та порадив їй пройти курси з управління гнівом

Як відомо, ізраїльські військові затримали човен із Ґретою Тунберг, який прямував до Гази, та буксирують його до ізраїльського порту.
Президент США Дональд Трамп відреагував на спробу активістки потрапити до Гази на судні з гуманітарною допомогою, пише The Hill.
«Вона дивна людина. Вона молода, зла людина. Вона, безумовно, інша. Я думаю, що їй треба піти на курси з управління гнівом. Це моя головна рекомендація для неї», - заявив Трамп.
Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що активістів, які прямували на судні до Сектору Гази, серед яких Ґрета Тунберг, доставили в аеропорт для подальшої депортації.
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