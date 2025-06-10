Дональд Трамп назвав Ґрету Тунберг «дивною» та порадив їй пройти курси з управління гнівом

Дональд Трамп заявив, що Грета Тунберг «безумовно інша».

Фото: yahoo.com

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Як відомо, ізраїльські військові затримали човен із Ґретою Тунберг, який прямував до Гази, та буксирують його до ізраїльського порту.

Президент США Дональд Трамп відреагував на спробу активістки потрапити до Гази на судні з гуманітарною допомогою, пише The Hill.

«Вона дивна людина. Вона молода, зла людина. Вона, безумовно, інша. Я думаю, що їй треба піти на курси з управління гнівом. Це моя головна рекомендація для неї», - заявив Трамп.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що активістів, які прямували на судні до Сектору Гази, серед яких Ґрета Тунберг, доставили в аеропорт для подальшої депортації.

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