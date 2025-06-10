У Мін’юсті нагадали, як створити та зареєструвати громадську організацію

Процес реєстрації громадської організації складається з 5 етапів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, як створити та зареєструвати громадську організацію

Громадська організація – це добровільне об'єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Процес реєстрації громадської організації складається з таких етапів:

Визначення мети та завдань громадської організації. Вибір статусу громадської організації:

- зі статусом юридичної особи.

- без статусу юридичної особи.

Підготовка документів.

Для реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи вам потрібно наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 4);

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;

- відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

- установчий документ юридичної особи (Статут);

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), – у разі державної реєстрації створення громадської організації;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.

Для реєстрації громадської організації, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (форма 6);

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;

- відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи;

- відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

Подання документів.

Документи для реєстрації громадської організації подаються:

- До відповідних управлінь юстиції за місцем знаходження організації;

- До місцевих центрів надання адміністративних послуг.

Суб’єктом державної реєстрації є територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Здійснити подачу документів для реєстрації громадської організації можна:

- особисто особою, уповноваженою рішенням про створення громадської організації зі статусом юридичної особи, громадської організації, що не має статусу юридичної особи;

- поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена);

Громадська організація, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Отримання результату надання адміністративної послуги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.