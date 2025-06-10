Фінська поліція затримала понад 130 екоактивістів в Гельсінкі

Екоактивісти вимагають припинити державне субсидування діяльності, що завдає шкоди довкіллю.

Фото: Yle

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У столиці Фінляндії Гельсінкі поліція затримала понад 130 учасників акції протесту, організованої екологічним рухом Elokapina. Про це повідомило видання Yle.

Напередодні активісти Elokapina перекрили рух у кількох частинах міста, що спричинило втручання правоохоронців. За даними поліції, затримання відбулися через підозру в непокорі силовикам.

Тим часом рух Elokapina анонсував новий протестний марш у Гельсінкі, який відбудеться сьогодні після обіду. Акція розпочнеться о 16:00, а її точний маршрут буде оголошено ближче до початку.

Своїми діями екоактивісти прагнуть привернути увагу уряду Фінляндії до екологічних проблем, зокрема вимагаючи припинити державне субсидування діяльності, що завдає шкоди довкіллю.

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