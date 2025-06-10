Нардепи обговорюють ідею вимкнення мобільного інтернету під час атак «шахедів» та ідентифікацію усіх мобільних абонентів

Олександр Федієнко також вирішив провести опитування, чи потрібно вимикати мобільний інтернет під час повітряних атак.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко в ніч на 10 червня вирішив провести опитування в своїх соцмережах з питання, чи потрібно вимикати інтернет у мобільних операторів, якщо це допоможе протидіяти «шахедам».

З 278 читачів його посту 57% проголосувало за те, щоб у них не було мобільного інтернету під час повітряних атак.

Нагадаємо, нещодавно відбулося засідання підкомітету Комітету з питань безпеки у кіберпросторі і урядового зв’язку. Крім народних депутатів, участь в засіданні взяли представники сил оборони, розвідувальних органів, операторів мобільного зв’язку.

Підкомітет обговорив питання щодо:

обов’язкової ідентифікації усіх (нових та існуючих) мобільних абонентів.

тимчасове (на період повітряної тривоги) вимкнення мобільного звʼязку на окремих територіях, де залітають ворожі БПЛА.

інші пропозиції щодо боротьби з російськими БПЛА які використовують СІМ-карти.

Як зазначили у підкомітеті, вже намічені певні практичні кроки по підготовці вирішення проблеми застосування БПЛА через інфраструктуру мобільних операторів.

Олександр Федієнко підкреслив, що «понад 80% користувачів послуг мобільних операторів це невідомі користувачі».

«Така тенденція, на жаль, склалась за багато років роботи мобільних операторів.

Про що ще каже ця цифра? Давайте візьмемо що приблизно 40% з цих користувачів мають фінансовий номер у банках.

Для банків цей номер є ідентифікований з громадянином України, а для шахраїв це номер нічий. Тобто вже сьогодні ми кажемо про десятки десятки млн громадян, які можуть бути атаковані шахраями для викрадення грошей, або особистих даних.

Сьогодні питання національної безпеки є важливим та актуальним. Можливо, комусь не сподобаються майбутні законодавчі кроки, але ми не маємо багато вибору, для покращення безпекової ситуації, хоча б на період воєнного стану», зазначив Федієнко.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.