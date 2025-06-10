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Нардепы обсуждают идею отключения мобильного интернета во время атак «шахедов» и идентификацию всех мобильных абонентов

11:34, 10 июня 2025
Александр Федиенко также решил провести опрос, нужно ли отключать мобильный интернет во время воздушных атак.
Нардепы обсуждают идею отключения мобильного интернета во время атак «шахедов» и идентификацию всех мобильных абонентов
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Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко в ночь на 10 июня решил провести опрос в своих соцсетях на тему, нужно ли отключать интернет у мобильных операторов, если это поможет противодействовать «шахедам».

Из 278 читателей его поста 57% проголосовали за то, чтобы у них не было мобильного интернета во время воздушных атак.

Напомним, недавно состоялось заседание подкомитета Комитета по вопросам безопасности в киберпространстве и правительственной связи. Кроме народных депутатов, в заседании приняли участие представители сил обороны, разведывательных органов, операторов мобильной связи.

Подкомитет обсудил вопросы, касающиеся:

  • обязательной идентификации всех (новых и существующих) мобильных абонентов.
  • временного (на период воздушной тревоги) отключения мобильной связи на отдельных территориях, куда залетают вражеские БПЛА.
  • других предложений по борьбе с российскими БПЛА, использующими СИМ-карты.

Как отметили в подкомитете, уже намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БПЛА через инфраструктуру мобильных операторов.

Александр Федиенко подчеркнул, что «более 80% пользователей услуг мобильных операторов — это неизвестные пользователи».

«Такая тенденция, к сожалению, сложилась за много лет работы мобильных операторов. О чем еще говорит эта цифра? Давайте предположим, что примерно 40% этих пользователей имеют финансовый номер в банках. Для банков этот номер идентифицирован с гражданином Украины, а для мошенников это номер ничей. То есть уже сегодня мы говорим о десятках миллионов граждан, которые могут быть атакованы мошенниками для кражи денег или личных данных. Сегодня вопрос национальной безопасности является важным и актуальным.

Возможно, кому-то не понравятся будущие законодательные шаги, но у нас нет большого выбора для улучшения ситуации с безопасностью, хотя бы на период военного положения», — отметил Федиенко.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины депутат шахеды

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Александр Федиенко также решил провести опрос, нужно ли отключать мобильный интернет во время воздушных атак.

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