Нардепы обсуждают идею отключения мобильного интернета во время атак «шахедов» и идентификацию всех мобильных абонентов

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко в ночь на 10 июня решил провести опрос в своих соцсетях на тему, нужно ли отключать интернет у мобильных операторов, если это поможет противодействовать «шахедам».
Из 278 читателей его поста 57% проголосовали за то, чтобы у них не было мобильного интернета во время воздушных атак.
Напомним, недавно состоялось заседание подкомитета Комитета по вопросам безопасности в киберпространстве и правительственной связи. Кроме народных депутатов, в заседании приняли участие представители сил обороны, разведывательных органов, операторов мобильной связи.
Подкомитет обсудил вопросы, касающиеся:
Как отметили в подкомитете, уже намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БПЛА через инфраструктуру мобильных операторов.
Александр Федиенко подчеркнул, что «более 80% пользователей услуг мобильных операторов — это неизвестные пользователи».
«Такая тенденция, к сожалению, сложилась за много лет работы мобильных операторов. О чем еще говорит эта цифра? Давайте предположим, что примерно 40% этих пользователей имеют финансовый номер в банках. Для банков этот номер идентифицирован с гражданином Украины, а для мошенников это номер ничей. То есть уже сегодня мы говорим о десятках миллионов граждан, которые могут быть атакованы мошенниками для кражи денег или личных данных. Сегодня вопрос национальной безопасности является важным и актуальным.
Возможно, кому-то не понравятся будущие законодательные шаги, но у нас нет большого выбора для улучшения ситуации с безопасностью, хотя бы на период военного положения», — отметил Федиенко.
Автор: Наталя Мамченко
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