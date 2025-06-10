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Кличко предложил Зою Ярош на должность секретаря Киевсовета

11:20, 10 июня 2025
Мэр Киева планирует внести на рассмотрение сессионного зала кандидатуру Зои Ярош на должность секретаря Киевсовета.
Кличко предложил Зою Ярош на должность секретаря Киевсовета
Фото: kmr.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что определился с кандидатом на должность секретаря Киевского городского совета и призвал все фракции присоединиться к обсуждению этого предложения.

После проведенных консультаций Кличко планирует внести на рассмотрение сессионного зала кандидатуру депутата от фракции «Голос» Зои Ярош.

В то же время, по данным аналитического отчета Движения ЧЕСТНО, опубликованного в апреле 2025 года, Зоя Ярош была среди лидеров среди депутатов Киевсовета, которые поддерживали так называемые «туалетные схемы» - коррупционные решения о выделении земельных участков.

Зоя Ярош, которая родилась 9 декабря 1976 года, адвокат, является членом депутатской фракции «Голос» в Киевсовете и входила в Постоянную комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности, а также член постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Она окончила Киевский институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2006 году по специальности «Международное право». 

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Киев КГГА Виталий Кличко

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