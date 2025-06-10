Пенсионный фонд напомнил, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн

Сведения о трудовых отношениях онлайн могут подавать представители работодателя, которым предоставлено право просмотра и внесения данных о трудовых отношениях сотрудников.

Фото: portal.pfu.gov.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн.

Чтобы работодатель в режиме реального времени мог подавать сведения об изменениях в трудовых отношениях, в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована функция оперативного внесения данных о работнике.

В каких случаях нужно подавать такие данные:

оформление нового работника на работу;

перевод работника в другое подразделение предприятия;

изменение должности или постоянного места работы;

прекращение трудовых отношений (увольнение);

восстановление работника в должности;

временное прекращение или восстановление трудового договора (оперативно, в режиме реального времени).

Кто может подать сведения

Представители работодателя, которым предоставлено право просмотра и внесения сведений о трудовых отношениях сотрудников.

Как подать:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Нажмите кнопку «Вход», идентифицируйте себя как юридическое лицо, подтвердите вход с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и пароля к ней, затем нажмите кнопку «Войти». В личном кабинете страхователя (в меню слева) перейдите в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выберите функцию «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)». В открывшемся окне «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)» из списка вариантов выберите пункт «Уведомление об изменениях в трудовых отношениях (Подать сведения по лицу)». В форме уведомления заполните всю необходимую информацию о работнике (обратите внимание: обязательные поля для заполнения отмечены звёздочкой «*»), затем нажмите кнопку «Добавить запись». В окне «Запись о трудовой деятельности» из выпадающего списка выберите тип события, атрибут события, дату события и введите реквизиты документа-основания. Нажмите «Сохранить». Проверьте данные сформированного уведомления и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

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