Пенсионный фонд напомнил, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн

19:44, 10 июня 2025
Сведения о трудовых отношениях онлайн могут подавать представители работодателя, которым предоставлено право просмотра и внесения данных о трудовых отношениях сотрудников.
Фото: portal.pfu.gov.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн.
Чтобы работодатель в режиме реального времени мог подавать сведения об изменениях в трудовых отношениях, в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована функция оперативного внесения данных о работнике.
В каких случаях нужно подавать такие данные:
- оформление нового работника на работу;
- перевод работника в другое подразделение предприятия;
- изменение должности или постоянного места работы;
- прекращение трудовых отношений (увольнение);
- восстановление работника в должности;
- временное прекращение или восстановление трудового договора (оперативно, в режиме реального времени).
Кто может подать сведения
Представители работодателя, которым предоставлено право просмотра и внесения сведений о трудовых отношениях сотрудников.
Как подать:
- Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Нажмите кнопку «Вход», идентифицируйте себя как юридическое лицо, подтвердите вход с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и пароля к ней, затем нажмите кнопку «Войти».
- В личном кабинете страхователя (в меню слева) перейдите в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выберите функцию «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)».
- В открывшемся окне «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)» из списка вариантов выберите пункт «Уведомление об изменениях в трудовых отношениях (Подать сведения по лицу)».
- В форме уведомления заполните всю необходимую информацию о работнике (обратите внимание: обязательные поля для заполнения отмечены звёздочкой «*»), затем нажмите кнопку «Добавить запись».
- В окне «Запись о трудовой деятельности» из выпадающего списка выберите тип события, атрибут события, дату события и введите реквизиты документа-основания. Нажмите «Сохранить».
- Проверьте данные сформированного уведомления и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
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