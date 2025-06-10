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Пенсионный фонд напомнил, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн

19:44, 10 июня 2025
Сведения о трудовых отношениях онлайн могут подавать представители работодателя, которым предоставлено право просмотра и внесения данных о трудовых отношениях сотрудников.
Пенсионный фонд напомнил, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн
Фото: portal.pfu.gov.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило, как подать сведения о трудовых отношениях онлайн.

Чтобы работодатель в режиме реального времени мог подавать сведения об изменениях в трудовых отношениях, в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины реализована функция оперативного внесения данных о работнике.

В каких случаях нужно подавать такие данные:

  • оформление нового работника на работу;
  • перевод работника в другое подразделение предприятия;
  • изменение должности или постоянного места работы;
  • прекращение трудовых отношений (увольнение);
  • восстановление работника в должности;
  • временное прекращение или восстановление трудового договора (оперативно, в режиме реального времени).

Кто может подать сведения

Представители работодателя, которым предоставлено право просмотра и внесения сведений о трудовых отношениях сотрудников.

Как подать:

  1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Нажмите кнопку «Вход», идентифицируйте себя как юридическое лицо, подтвердите вход с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и пароля к ней, затем нажмите кнопку «Войти».
  2. В личном кабинете страхователя (в меню слева) перейдите в раздел «Коммуникации с ПФУ» и выберите функцию «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)».
  3. В открывшемся окне «Сведения о трудовых отношениях (оперативная подача информации)» из списка вариантов выберите пункт «Уведомление об изменениях в трудовых отношениях (Подать сведения по лицу)».
  4. В форме уведомления заполните всю необходимую информацию о работнике (обратите внимание: обязательные поля для заполнения отмечены звёздочкой «*»), затем нажмите кнопку «Добавить запись».
  5. В окне «Запись о трудовой деятельности» из выпадающего списка выберите тип события, атрибут события, дату события и введите реквизиты документа-основания. Нажмите «Сохранить».
  6. Проверьте данные сформированного уведомления и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

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Пенсионный фонд

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