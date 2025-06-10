Пенсійний фонд нагадав, як подати відомості про трудові відносини онлайн

Відомості про трудові відносини онлайн можуть подати представники роботодавця, яким надано право перегляду та введення відомостей про трудові відносини співробітників.

Фото: portal.pfu.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області нагадало, як подати відомості про трудові відносини онлайн.

Щоб роботодавець у режимі реального часу міг подавати відомості про зміни у трудових відносинах, в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано функцію оперативного внесення даних про працівника.

В яких випадках потрібно подавати такі дані:

оформлення нового працівника на роботу;

переведення працівника до іншого підрозділу підприємства;

зміна посади або постійного місця роботи;

припинення трудових відносин (звільнення);

поновлення працівника на посаді;

тимчасове припинення або відновлення трудового договору (оперативно, у режимі реального часу).

Хто може подати відомості

Представники роботодавця, яким надано право перегляду та введення відомостей про трудові відносини співробітників.

Як подати:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натисніть кнопку “Вхід”, ідентифікуйте себе як юридичну особу, підтвердьте вхід за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та паролю до нього і натисніть кнопку “Увійти”. В особистому кабінеті страхувальника (у меню ліворуч) зайдіть у розділ “Комунікації з ПФУ” та оберіть функцію “Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)”. У вікні “Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)”, що відкриється, зі списку варіантів оберіть пункт “Повідомлення про зміни в трудових відносинах (Подати відомості по особі)”. У формі повідомлення заповніть усю потрібну інформацію про працівника (зверніть увагу: обов’язкові для заповнення поля позначені зірочкою “*”), а потім натисніть кнопку “Додати запис”. У вікні “Запис про трудову діяльність” з випадаючого списку оберіть тип події, атрибут події, дату події та внесіть реквізити документа-підстави. Натисніть “Зберегти”. Перевірте дані сформованого повідомлення та натисніть кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

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