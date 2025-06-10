У Києві розпочали відновлення сучасного корпусу Охматдиту, пошкодженого Росією – фото

70 мільйонів зекономлено на відновленні дитячої лікарні, кошти підуть на інші корпуси.

Фото: МОЗ

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У Києві стартували роботи з відновлення сучасного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Після успішного проведення тендеру через систему Prozorro було укладено договір на капітальний ремонт одного з ключових корпусів медзакладу. Переможцем тендеру стало ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» — компанія з досвідом, яка у 2020 році брала участь у добудові цього корпусу. Вартість контракту становить майже 293 мільйони гривень, що на понад 70 мільйонів гривень менше від очікуваної суми. Зекономлені кошти планують спрямувати на інші проєкти з відновлення лікарні.

Для технічного нагляду за виконанням робіт підписано договір із Інжиніринговою компанією «Академ Буд». Авторський нагляд забезпечуватиме Інжинірингова компанія «Аркон», яка розробляла проєктну документацію для капітального ремонту. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок Благодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство», який зібрав пожертви українців у 2024 році.

Проект відновлення передбачає комплексні роботи, зокрема:

ремонт будівельних конструкцій, покрівлі, фасаду, вікон і дверей;

відновлення приміщень та інженерних мереж;

реконструкцію систем медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв’язку та освітлення;

благоустрій території та оновлення дорожнього покриття.

Функціональне призначення корпусу залишиться незмінним, а надання медичної допомоги триватиме безперервно. Наступним етапом стане підготовка до відновлення інших об’єктів лікарні, зокрема хірургічного, токсикологічного, адміністративного корпусів та трансформаторної підстанції.

Фото: МОЗ

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