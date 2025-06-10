Ізраїль депортує Ґрету Тунберг з активістами, які прямували до Сектору Гази

Активістів доправили в аеропорт для подальшої депортації.

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У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що активістів, які прямували на судні до Сектору Гази, серед яких Ґрета Тунберг, доставили в аеропорт для подальшої депортації. Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

За даними відомства, частина пасажирів залишить Ізраїль упродовж найближчих годин. В аеропорту з пасажирами вже зустрілися консули їхніх країн.

У МЗС додали, що тих, хто відмовляється підписати документи про депортацію, передадуть судовим органам відповідно до ізраїльського законодавства для затвердження примусової депортації.

Нагадаємо, що ізраїльські військові затримали човен із Ґретою Тунберг, який прямував до Гази, та буксирують його до ізраїльського порту.

Тунберг вирушила на судні Середземним морем в напрямку Гази спільно з 11 іншими активістами. Заявлялося, що вони намагалися доставити гуманітарну допомогу. Ситуацію з Тунберг ізраїльське МЗС назвало «медіа-провокацією, єдиною метою якої було отримання розголосу».

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